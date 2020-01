Samantha De Grenet: chi è la showgirl italiana

Samantha De Grenet è un personaggio televisivo italiano, nata il 9 novembre 1970 in una nota famiglia nobile. Nata come modella, si è fatta apprezzare come conduttrice televisiva partecipando a numerose trasmissioni.

Samantha De Grenet: chi è, età, altezza, marito, figli della showgirl italiana

Alta 176 centimetri per un peso 62 chilogrammi, Samantha De Grenet è nata a Roma sotto il segno dello Scorpione. Nella sua carriera ha partecipato a tantissimi programmi televisivi soprattutto su Italia 1.

Fra i suoi programmi Jammin, 8 mm, Candid Camera Show e Beach Party. Tante le esperienze anche al cinema, come ad esempio nel film “Ragazzi della notte” di Jerry Cala. In tv partecipa inoltre a “Cascina Vianello“ oltre a partecipare a diversi reality come La talpa, nel 2004, e L’Isola dei famosi, nel 2017.

Samantha De Grenet si è sposata da giovane ma ha divorziato quasi subito, per poi risposarsi con l’ingegnere Luca Barbato nel 2005. Dopo un divorzio, la coppia si è risposata nel 2016.