Sampdoria, Di Francesco si presenta: “Non è un passo indietro rispetto alla Roma”

Alla Roma ha raggiunto traguardi impensabili come la semifinale di Champions, ma l’ultima zoppicante stagione in giallorosso gli è costata l’esonero. Ora la carriera di Eusebio Di Francesco proseguirà alla Sampdoria, club che lo ha contattato in estate convincendolo a sposare il progetto blucerchiato.

Nella giornata di oggi Di Francesco si è presentato in conferenza stampa, rispondendo alle domande sulla sua nuova avventura a Genova: “Ringrazio la Sampdoria, il presidente Ferrero e Osti per questa opportunità: dopo l’esperienza alla Roma, non vedevo l’ora di tornare in pista è questa è la piazza giusta per far divertire la gente e provare ad ottenere risultati”, ha iniziato Di Francesco.

Di Francesco: “La società mi vuole accontentare sul mercato”

Di Francesco rivela un retroscena: “Qualche anno fa ci eravamo già sentiti con la Sampdoria ma non si fece niente: arrivo con qualche anno di ritardo, ma il presidente è stato davvero convincente e ha toccato le corde giuste dal punto di vista tecnico”. Poi parla degli obiettivi: “Gli obiettivi li pone la società non l’allenatore. chiederò ai ragazzi grande umiltà nel lavoro ma questa squadra ha fatto bene nel recente passato e voglio proseguire questo percorso, cercando di fare sempre un po’ meglio”.

E ancora: “Credo che si possa costruire qualcosa di importante e non ritengo la Sampdoria un passo indietro rispetto alla Roma: mi piace la storia di questo club. Quagliarella è l’unico calciatore della rosa che ho sentito al telefono, è il nostro capitano e credo che si metterà a disposizione dei compagni e dello staff tecnico”.

Sul mercato: “Questa squadra ha una base importante a livello di ossatura, di rosa. Il mercato è cominciato da poco: sicuramente stiamo cercando un centrale destro e un attaccante esterno e so che la società mi vuole accontentare. Ho letto che avrei intenzione di cambiare modulo in caso di necessità: chi mi ha scelto sa qual è la mia idea di calcio ma non per questo mi considero un integralista. Stiamo lavorando per completare la squadra nella maniera più funzionale per il mio gioco”, ha concluso Di Francesco.