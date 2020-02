Sampdoria-Napoli, probabili formazioni: Milik sfida Quagliarella

‘Cambia la tua vita con un click’, titolo di successo che potrebbe essere adattato anche al Napoli, anche se in chiave calcistica. ‘Cambia la tua stagione in 90 minuti’. Ecco, potrebbe essere questo lo slogan giusto da affidare alla squadra di Gattuso, che dopo una prima parte di stagione disastrosa hanno trovato un po’ di sollievo e speranza nella vittoria con la Juve.

I tre punti conquistati in casa contro i bianconeri hanno infatti fatto dimenticare, almeno per un po’, la posizione di classifica altamente deficitaria e la serie di delusione che hanno sbattuto sul Napoli in questa stagione, che ha portato anche all’esonero di Ancelotti. La vittoria con la Juventus potrebbe però fare molto di più, ad esempio rilanciare la stagione azzurra.

Sampdoria-Napoli, chi gioca?

La prova del nove si avrà già stasera, nel posticipo che chiude la 22a giornata di Serie A. Il Napoli si troverà di fronte la Sampdoria ormai rigenerata dalla cura Ranieri e pronta ad abbandonare il prima possibile le posizioni calde della classifica in cui era stata risucchiata dopo un avvio da brividi. I blucerchiati stanno trovando coraggio ed un’identità precisa.

Per questo la gara in programma questa sera è un esame fondamentale per il Napoli, per capire se la vittoria sulla Juventus, arrivata dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia, possa veramente rilanciare una stagione che sta assumendo i contorni dell’incubo. Di seguito intanto le probabili formazioni delle due squadre.

Samp-Napoli, le probabili scelte di Ranieri e Gattuso

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.