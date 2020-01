Sampdoria-Sassuolo, chi schierare al fantacalcio

Il fantacalcio entra nel vivo, non aspetta nessuno. La domenica è il giorno per antonomasia per la Serie A, e anche per il fantacalcio naturalmente. Schiero questo o quello? La domanda è ricorrente, i dubbi assalgono tutti prima di schierare la formazione.

Per questo qui vi aiuteremo a prendere la decisione migliore consigliandovi i migliori da schierare al fantacalcio tra Sampdoria e Sassuolo. Una partita impronosticabile, ma che saprà comunque regalare molte sorprese fantacalcistiche.

Fantacalcio, chi schierare in Sampdoria-Sassuolo?

Partiamo dagli attacchi, sempre pericolosi. Per quanto riguarda la squadra blucerchiata è da schierare Fabio Quagliarella, non al massimo nell’ultima partita e nemmeno entrato in campo per aiutare la sua squadra travolta dalla Lazio.

Il capitano si può mettere, così come Gabbiadini, altro attaccante pericoloso. Nel Sassuolo Ciccio Capito è schierabile, come Boga, giovane attaccante di enorme talento in grado di essere pericoloso contro chiunque.