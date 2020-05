Samsun Galaxy Note 20: potrebbe avere un gigantesco schermo da 7 pollici

Il prossimo smartphone di Samsung potrebbe arrivare con un enorme display da 6,9 pollici, secondo le ultime fughe di notizie. Il tanto atteso Galaxy Note 20, probabilmente in uscita ad agosto, presumibilmente sfoggerà anche un piccolo foro per la fotocamera selfie.

Due versioni dell’enorme telefono arriveranno sugli scaffali entro la fine dell’anno, secondo un rapporto congiunto di OnLeaks e Pigtou. La base Galaxy Note 20 misurerà 6,7 pollici, mentre un modello “Plus” più grande si estenderà a 6,9 pollici.

Ciò renderebbe il telefono un po ‘più grande del più grande cellulare di Apple, l’iPhone 11 Pro Max, lanciato a settembre 2019.

Galaxy Note 20: quando esce, data di lancio. Scheda tecnica, schermo, display, hardware, caratteristiche, prezzo

“Le dimensioni del Note 20 Plus lo rendono leggermente più grande del Note 20“, ha scritto Pigtou. “Il dispositivo ha una lunghezza di 165 mm, una larghezza di 77,2 mm e uno spessore di 7,6 mm.”

I modellli Note sono un mix tra un telefono e un tablet e sono in genere molto più grandi dei telefoni Samsung di punta della serie S. Possono essere utilizzati con una penna stilo connessa via Bluetooth per aiutarti a digitare sullo schermo enorme.

Secondo i nuovi render, il Note 20 arriverà con tre telecamere posteriori. Uno di questi potrebbe contenere l’impressionante “Space Zoom” digitale 100x caricato nel Samsung Galaxy S20 Ultra, che è stato messo in vendita a marzo.

Samsung non ha ancora annunciato che sta realizzando uno smartphone Galaxy Note 20, quindi si tratta per il momento solo di voci. Probabilmente non ne sapremo di più fino al lancio del telefono, previsot a fine estate 2020.