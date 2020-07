Samsung Galaxy Note 20, prezzo, data d’uscita e caratteristiche: le ultime

Agosto non è solo sinonimo di ferie e vacanze, ma anche di novità in ambito tecnologico. Il caldo dell’estate non frena il mercato degli smartphone, soprattutto quello di Samsung, che nelle prossime settimane lancerà sul mercato Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. C’è molta curiosità di scoprire pezzo e specifiche tecniche dei nuovi apparecchi.

Naturale tanta attenzione: i top di gamma Samsung sono modelli capaci di indirizzare il mercato degli anni a venire, per questo la voglia di scoprire le ultime novità è tanta per i fan dell’azienda e per tutti quelli che cercano un nuovo dispositivo in grado di fare più o meno tutto quello che si desidera. Scopriamo quindi le ultime novità in merito.

Perché Samsung Galaxy Note 20 e non 11?

Primo quesito da sciogliere: Samsung ha abbandonato la numerazione progressiva che ha accompagnato da sempre le sue uscite affidandosi al salto decimale. Come già successo per l’S20, anche Galaxy Note passa direttamente dal 10 al 20 saltando quindi l’11 e così via. Svelata questa piccola curiosità è tempo di scoprire cosa potrebbe attenderci.

Samsung Galaxy Note 20 e Ultra, possibile prezzo e uscita

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra usciranno ad agosto, la scadenza è quindi imminente. Tra i due modelli le differenze saranno diverse. A partire dalla grandezza, le finiture, fotocamere e naturalmente il prezzo. A tal proposito non sono circolate ancora notizie ufficiali ma si può pensare che ci sarà un allineamento con i prezzi delle precedenti uscite.

Si può pensare, quindi, che il modello base del Samsung Galaxy Note 20 possa costare intorno ai 1.000 euro, a salire per il modello Ultra. Al contrario invece, potrebbe arrivare nei mesi successivi un modello entry level con un prezzo più abbordabile. Non resta molto per scoprirlo, agosto è vicino così come ‘uscita dei nuovi Samsung.