Samsung Terrace, ecco il tv 4K da esterni con “soundbar impermeabile”

Samsung ha presentato una TV “outdoor” resistente all’acqua progettata per vivere nel tuo giardino. La televisione 4K ha aumentato la luminosità e ha persino una robusta soundbar resistente alla pioggia.

Si chiama Samsung Terrace e presenta un enorme display QLED da 65 pollici. Samsung promette oltre 2.000 nit di luminosità: un iPhone 11 raggiunge circa 625 nit, al confronto. È così che puoi vedere la televisione fuori in una luminosa giornata di sole senza che lo schermo sia completamente coperto dalla luce.

Samsung Terrace, il rivoluzionario televisore da esterni: caratteristiche, scheda tecnica, prezzo

E la TV è certificata IP55, il che significa che è in grado di resistere all’acqua e alla polvere. Ma è interessante notare che Samsung potrebbe non essere del tutto sicura della resistenza all’acqua. IP55 infatti non è il massimo livello di impermeabilizzazione: tuttavia, con una sporgenza sopra, un televisore IP55 dovrebbe facilmente sopravvivere a qualche pioviggine portata dal vento.

Il televisore richiede un singolo cavo di alimentazione, quindi potrebbe essere necessario collegarlo a una prolunga. Dovrai anche montare la TV poiché è progettata per funzionare senza una base.

Ha un sacco di funzioni premium, tra cui un ampio angolo di visione, un display con risoluzione Ultra HD 4K e 3 porte HDMI sul retro.

La tv ha anche la “modalità ambientale“, che ti consente di utilizzare la TV come sfondo virtuale per adattarsi all’ambiente circostante o come vetrina per l’arte digitale.

Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, ma verrà distribuita in altre regioni a livello globale entro la fine dell’anno. Il prezzo non è una passeggiata: 4.999,99 dollari per il modello da 65 pollici, mentre se opti per la versione da 75 pollici, il costo sale a 6.499,99 dollari.