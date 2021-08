San Felice, scoperto un deposito di rifiuti speciali

I Carabinieri forestali hanno scoperto a San Felice un deposito di rifiuti speciali e non speciali in violazione delle prescrizioni di legge in materia ambientale. I militari hanno effettuato il sequestro preventivo di una porzione di terreno di circa 150 mq sul quale erano state depositate varie tipologie di rifiuti, tra cui parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tubazioni e materiale da cablaggio, guaine, reti metalliche, materiale legnoso, materassi, pneumatici ed altro ancora. Il proprietario dell’area è stato nominato custode giudiziario di quanto in sequestro e denunciato per le violazioni penali accertate.