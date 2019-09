San Gennaro, miracolo del 19 settembre 2019: il patrono di Napoli ripete il prodigio

Oggi, 19 settembre 2019, è la giornata in cui il mondo cattolico e soprattutto la città di Napoli festeggia San Gennaro, il suo patrono e Santo del Giorno. In particolare, i fedeli sono come da tradizione in attesa della ripetizione del miracolo del sangue, contenuto nelle sacre ampolle del Duomo di Napoli.

Le reliquie del sangue in questa occasione si sciolgono miracolosamente: un fatto ancora inspiegabile per la scienza e fenomeno di buon auspicio per tutti i napoletani.

Aggiornamento ore 6.00

Il miracolo del 19 settembre è quello sicuramente più atteso dai napoletani, ma non è l’unica data in cui si celebra il santo patrono di Napoli. Infatti, anche a maggio, precisamente il sabato precedente alla prima domenica del mese, si celebra San Gennaro e si ripete il rito del miracolo.

C’è poi anche una terza data, che cade il 16 dicembre, in cui il miracolo viene ripetuto per ricordare la leggenda secondo cui, in occasione della tremenda eruzione del Vesuvio del 1631, San Gennaro salvò Napoli dalla lava con la sua intercessione.

Aggiornamento ore 8.00

Il miracolo del sangue di San Gennaro si è ripetuto. Il sangue del Santo si è liquefatto nelle ampolle custodite al Duomo di Napoli. Il prodigio si è ripetuto alle ore 10.04, come annunciato dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli.

Il cardinale ha mostrato ai fedeli le reliquie del Santo, nella cornice tradizionale di applausi. “Come ogni anno, il miracolo si è rinnovato, a dimostrazione della benevolenza, dell’amore di San Gennaro nei confronti di Napoli, della Campania, della Chiesa” ha detto Crescenzio Sepe.

Aggiornamento ore 10.30