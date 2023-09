San Gennaro, miracolo si ripete: il sangue si è sciolto

(Adnkronos) – A Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro oggi 19 settembre 2023. Alle 10.03 l’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia ha mostrato sull’altare maggiore del Duomo l’ampolla con il sangue che si è sciolto. L’evento, che è da un lungo applauso dei tantissimi napoletani che già dalle prime ore del mattino si erano ritrovati nella Cattedrale per partecipare alla celebrazione, è ritenuto un buon auspicio per la città e per la Campania.

“San Gennaro proteggi sempre Napoli e i napoletani”, ha scritto su Facebook il sindaco della città Gaetano Manfredi. Mentre l’ex primo cittadino Luigi de Magistris, ricorda che “San Gennaro non è solo il santo di Napoli, San Gennaro è Napoli, i napoletani. Non è un patrimonio cattolico, è un bene comune, un insieme di religione, fede, mistero, rito, liturgia, fantasia, suggestione, scaramanzia, creatività, rifugio, storia, vita e morte. Il sangue di San Gennaro e l’attesa del miracolo è la vita di Napoli sempre appesa a un filo, così come il rapporto che i napoletani hanno con la vita e con la morte. San Gennaro è il corpo di Napoli, non potrà mai essere di una parte, è del popolo”.