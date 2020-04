San Giovanni Battista de la Salle: oggi, 7 aprile, è il santo del giorno

Nella giornata del 7 aprile del calendario cristiano si ricorda la figura di San Giovanni Battista de La Salle, riconosciuto come il santo protettore di educatori e insegnanti.

7 aprile, oggi è San Giovanni Battista de la Salle: vita, morte, miracoli, curiosità, sagre, feste, onomastico

San Giovanni Battista nacque a Reims, in Francia, nel 1651. A 27 anni fu ordinato sacerdote e si distinse soprattutto per il suo impegno presso le scuole del popolo, evidenziando le carenze di questi istituti.

Per tale motivo, decise di riunire degli insegnanti presso un’abitazione per creare un’alternativa comunitaria, dove si sperimentarono dei metodi innovativi per l’insegnamento. Fra le novità sconcertanti per l’epoca, l’abolizione dell’uso del latino per le lezioni.

Viene istituita poi nel 1680 la comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane, un gruppo di insegnanti vestiti con tonaca nera e pettorina bianca dediti all’apertura di nuove scuole simili.

La morte di San Giovanni Battista avvenne il 7 aprile 1719.