San Girolamo, Santo del giorno del 30 settembre: la sua storia

Se oggi abbiamo modo di leggere la Sacra Scrittura e il Vecchio Testamento così come ci è stato tramandato nei secoli, il merito è di San Girolamo, che ha speso tutta la sua vita per adempiere all’ardua impresa di tradurre in latino la sconfinata mole di parabole presenti nei testi sacri.

Nato a Stridone in Dalmazia nel 331, venne ammaliato dal richiamo dello studio, sua passione innata, per il quale si trasferì a Roma dove studiò latino e greco, alimentando la sua erudizione che divenne poi ragione di vita.

San Girolamo, il santo erudito

La svolta della sua vita avvenne proprio a Roma, quando Papa Damaso gli chiese di tradurre in latino il Vecchio Testamento e di rivedere il nuovo. Impresa che Girolamo accettò di buon grado, ritenendo opportuno trasferirsi a Betlemme, in una grotta vicina a quella dove nacque il Signore, per portare a termine la sua opera.

Fu una vera e propria impresa, dalla quale Girolamo pensò di desistere. A spingerlo a continuare la sua fervente fede, che lo portò a terminare l’opera di traduzione, che per i coevi del santo venne giudicata un prodigio. La traduzione di San Girolamo è ancora quella ufficiale della chiesa, motivo per cui lòa sua fama è arrivata ai giorni nostri.