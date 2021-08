San Lorenzo: da stanotte tutti col naso all’insù per affidare alle stelle cadenti le nostre segrete speranze

San Lorenzo: da stanotte tutti col naso all’insù per affidare alle stelle...

Da secoli ‘le Perseidi’, specie in questo preciso momento dell’estate, continuano ad affascinarci attraverso un inedito ‘spettacolo stellare’. Rapide e luminose, le scie di luce sembrano solcare il cielo stellato come sparate da un’immaginaria cerbottana. Conosciute come ‘Le lacrime di San Lorenzo’, da quando la notte del 10 agosto è dedicato alle stelle cadenti, questi astri che sembrano piovere dal ‘nulla dell’universo’ e, al di là della tradizione, è in realtà il 12 agosto che, al pari dei botti che chiudono gli spettacoli pirotecnici, le stelle cadenti vivono il massimo della loro visibilità.

San Lorenzo, l’Unione astrofili italiani: quest’anno buona visibilità specie le notti del 12 e del 13 agosto

E chi meglio dell’Unione astrofili italiani, può darci qualche dritta per goderci al meglio questo naturale miracolo stellare? Secondo gli esperti, già da stanotte, grazie alla ‘mancanza’ del ‘disturbo lunare’, le stelle cadenti avranno maggiore visibilità anche se, come dicevamo, la le notti clou per avvistarle, saranno quelle del 12 e 13 agosto.

Oltretutto, confermano gli astrologi, il 2021 è un anno positivo soprattutto per osservare e studiare le Perseidi che, per l’appunto, grazie alla ‘Luna Nuova’ (è entrata l’8 agosto), in queste notti saranno particolarmente ‘gestibili’.

Per noi, più legati alla tradizione che allo studio delle stelle, è un’occasione in più per esprimere più di un desiderio…

