San Valentino, cosa regalare? Idee regalo per il 14 febbraio

Passano i giorni, l’appuntamento è dietro l’angolo, vi state facendo prendere dal panico. Che mi metto, cosa dico, soprattutto: cosa regalo? Calma. Vero, San Valentino è alle porte, ma non c’è da preoccuparsi, c’è una soluzione a tutto. Anche per chi se l’è presa un po’ troppo comoda e ora si trova a scegliere un regalo nelle ultime ore.

Anche per i ritardatari però c’è una soluzione, basta saperla cercare. Con calma soprattutto. San Valentino deve essere un appuntamento piacevole, quindi pensate cosa piacere al vostro partner e soprattutto cosa piacerebbe regalare a voi. Una volta individuati questi due aspetti si può proseguire con la scelta del regalo, che può essere di varia natura.

Regalo classico e romantico

Siete persone più votate alla spiritualità e al gesto che al regalo in sé? Allora il problema non si pone, perché basta andare sul classico e non si sbaglia mai. Cosa si intende per classico? Presto detto: cena romantica e fiori, che variano dal gusto di ogni persona. Niente super regalo, ma una serata piacevole da trascorrere in allegria e intimità.

Bracciale o collana

Anche in questo caso rimaniamo sul classico ma ci spostiamo nella sfera dei regali. E quindi non si possono non citare i classici bracciali e collane. In entrambi i casi i modelli e gli stili sono molteplici e bisogna far fede ai gusti del partner, che potrebbe preferire uno stile più classico piuttosto che rurale, quindi magari un bracciale in cuoio. Tanti modelli da scegliere, ma non temete: se fatto con il cuore piacerà comunque.

Wekeend rilassante

Quest’idea potrebbe fare proprio al caso vostro, che per scegliere il regalo per San Valentino siete impazziti all’idea della ricerca dell’intuizione giusta. Bene, dopo tutto questo pensare ci sarebbe bisogno di prendersi un paio di giorno per rilassarsi, magari alle terme, magari alla Spa con annessi massaggi e percorsi benessere. E perché non trascorre questi momenti di relax insieme al proprio partner?

Weekend all’avventura

Questo è l’antitesi dell’idea proposta sopra. Se siete alla ricerca del brivido, delle emozioni forti e di una bella scarica di adrenalina, prendete il vostro partner e portatelo all’avventura. Magari in un parco a tema, oppure in una bella passeggiata nei boschi, perché no, in campeggio per assaporare il gusto della natura. Insomma, le possibilità non mancano, sta a voi decider cosa sia meglio per passare qualche ora piacevole.