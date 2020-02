San Valentino, frasi romantiche da mandare al proprio amore su WhatsApp il 14 febbraio

San Valentino è la festa degli innamorati e per l’occasione il 14 febbraio le coppie si scambiano messaggi romantici per fare gli auguri alla propria dolce metà. Trasmettere i propri sentimenti per un’altra persona non è sempre facile e per questo la redazione di Italia Sera vi aiuta nel comporre i vostri messaggi di San Valentino proponendovi una raccolta con i migliori auguri di buon San Valentino da inviare il 14 febbraio al proprio partner. Prendendo ispirazione da film, frasi d’amore, citazioni e aforismi di personaggi famosi e cantanti, ecco le migliori frasi romantiche per augurare buon 14 febbraio a tutti gli innamorati.

San Valentino: frasi romantiche per WhatsApp (e non solo)

Ecco una raccolta con le migliori frasi romantiche da inviare tramite WhatsApp, Telegram o altre app di messaggistica al proprio partner. Le frasi sono valida e personalizzabili per tutti i ragazzi e ragazze innamorate, gli stessi messaggi di auguri possono essere trascritti su una lettera, sicuramente più impegnativo ma più romantico come gesto rispetto agli ormai classici messaggini WhatsApp. Ecco le migliori frasi d’amore per San Valentino.

Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti guardo mentre ti addormenti, ti abbraccerei fortemente e pregherei per poter essere il guardiano della tua anima. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che sento la tua voce, registrerei ogni tua parola per poterle ascoltare una e più volte ancora. Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. (Johnny Welch, da “La Marioneta”)

Alle volte succede che mentre ci scambiamo i corpi nell’amore, perdendoci nei baci, io scopra le tende delle finestre scuotersi per il vento. Dietro nascosto mi sembra di scorgere Dio in persona che ci va spiando geloso del nostro amore, giacché uno sconvolgimento folle e impossibile come il nostro non l’ha mai provato. (Dario Fo)

Se tardi a trovarmi, insisti. | Se non ci sono in nessun posto, | cerca in un altro, perché io sono | seduto da qualche parte, | ad aspettare te… | e se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi, | allora vuol dire che sono dentro di te. (Walt Withman)

San Valentino 2020: frasi d’amore da inviare