San Valentino ‘hot’: il sito di incontri-extraconiugali.com prevede che in Italia si registrerà un boom di ‘sexy toy’

A fare un regalo al partner sarà il 66% degli italiani, ma la percentuale sale calcolando quante persone —tra coloro che dicono di avere una relazione parallela— compreranno un regalo all’amante: l’81% dei fedifraghi. Le percentuali emergono da una ricerca di Incontri-ExtraConiugali.com condotta a cavallo tra gennaio e febbraio 2023 su un campione di mille donne e mille uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni distribuiti in tutte le regioni d’Italia. La maggior parte (53%) degli intervistati dichiara di acquistare più di un regalo e di stanziare un budget di spesa piuttosto alto: il 42% spenderà 100 euro o più, il 40% tra i 21 e i 99 euro e solo 18% spenderà 20 euro o meno. San Valentino ‘hot’: sul podio dei regali più gettonati biancheria intima (41%), gioielli (30%) e sexy toy (23) Il regalo più gettonato? Sul podio delle preferenze di acquisto degli uomini per la loro donna (o amante) ci sono: biancheria intima (41%), gioielli (30%) e sexy toy (23%). Le donne preferiscono invece optare per l’acquisto di regali tecnologici (38%), abbigliamento (25%) o accessori (19%). Secondo quanto rilevato da Incontri-ExtraConiugali.com, la festa è diventata una ricorrenza non solo per gli innamorati, tant’è che in Italia la moda importata dagli Usa di celebrare in anticipo —il 13 febbraio— il ‘Mistress Day’ (la festa degli amanti) è ormai in disuso. Così come —secondo il portale— è in disuso la festa del giorno dopo (il 15 febbraio), quella di San Faustino, in cui a celebrare erano i single. San Valentino ‘hot’, Alex Fantini: “Per il 95 degli italiani San Valentino è una ricorrenza molto positiva” “In quanto al “sentiment” degli italiani, indipendentemente dalla loro situazione affettiva, San Valentino è per il 95% una ricorrenza molto positiva. Per il 36% è una delle feste più attese dell’anno e gli ‘hater’ —che in passato erano moltissimi— sono scesi al 5%”, sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. San Valentino ‘hot’, Alex Fantini: “Ormai per gli italiani il sesso non è più un tabù” Quello dei «sexy toy» è ormai un business da 20 miliardi di euro che ha dei picchi proprio nei periodi dei regali —come a Natale o a San Valentino— e sono ormai «socialmente accettati» anche in Paesi conservatori come l’Italia.