Sandra Milo: chi è e cosa fa oggi l’attrice italiana

Nata a Tunisi nel 1933, è stata un’icona del cinema e musa di Federico Fellini, ma viene ricordata anche come personaggio controverso e per questioni di gossip. In particolare, negli anni Novanta fu vittima di uno scherzo telefonico in tv, diventato celebre, in cui le veniva comunicato che il figlio Ciro aveva avuto un incidente auto. La sua reazione, giustificata, di disperazione divenne ben presto un antesignano degli odierni “meme”, suscitando l’ilarità del pubblico televisivo.

Come anticipato, oltre ai film l’attrice è nota per la turbolenta vita sentimentale. Fu legata ad esempio a Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano ed ebbe una storia con il suo mentore Federico Fellini. Per quanto riguarda le storie ufficiali, è stata sposata 4 volte e ha avuto 3 figli.

Nel 2019 si è invece presentata al pubblico con un nuovo fidanzato, un uomo giovanissimo che risponde all’identità delll’imprenditore Alessandro Rorato. I suoi mariti sono stati Cesare Rodighiero, poi Moris Ergas (con cui ha avuto sua figlia Debora), e dopo il terzo marito Ottavio De Lollis, con cui ha avuto gli altri figli Ciro e Azzurra. Nel 1990 si è sposata poi con il cubano Jorge Ordoñez.