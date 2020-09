Sandro Piccinini arriva a Sky, lavorerà con Caressa: l’annuncio

Sandro Piccinini torna in Tv dopo due anni di stop. Lo ha annunciato lo stesso giornalista sportivo durante un collegamento a Sky Sport, quella che sarà la sua casa per il prossimo anno. A fare gli onori è stato Fabio Caressa, ideatore del ‘Club’ e amico di lunga data di Piccinini. E’ stato proprio Caressa volere a bordo il suo ex caporedattore.

Fu lo stesso Piccinini a volere Caressa nel Tg di Teleroma 56, come ha raccontato il marito di Benedetta Parodi nel collegamento di questa mattina. Piccinini, famoso per le sue telecronache entusiasmanti, torna in Tv a due anni di distanza dall’ultima volta, dopo l’addio a Mediaset.

Piccinini entra nel ‘Club’

Il primo ad annunciarlo è stato Maurizio Pistocchi, anche lui fuori dai circuiti televisivi da un po’, attraverso un tweet: “Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste di opinionista al CLUB di Sky. Un grande ritorno, il vecchio che trionfa. Eccezionale”, ha scritto l’ex giornalista Mediaset.

Piccinini non ha mai dichiarato i motivi che lo hanno spinto a lasciare Mediaset, dove si è costruito una carriera che lo ha fatto entrare di diritto nel gota dei giornalisti sportivi italiani. Adesso sarà Sky la sua nuova casa: sarà infatti ospite fisso del ‘Club’ di Fabio Caressa, ogni settimana in Tv, Un ritorno gradito dopo due anni di distanza.