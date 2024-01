Sanità choc: “Ben 1,6 milioni di famiglie si impoveriscono per curarsi, è la mortificazione della Costituzione”, denuncia D’Amato (Az)

Sanità choc: “Ben 1,6 milioni di famiglie si impoveriscono per curarsi, è...

Non che sia una novità ma, sentirlo ogni volta ripetere, è davvero un colpo al cuore: “Il ‘IXX Rapporto del Crea’, indica una forte criticità che, come Azione, abbiamo segnalato da tempo. Quando hai una spesa privata che supera i 40 miliardi, difatti un terzo della spesa del SSN, e 1,6 milioni di famiglie che si impoveriscono è il segno di una mortificazione della Carta costituzionale che parla di cure agli indigenti e tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo”.

Famiglie sul lastrico per curarsi, D’Amato: “In Francia investiranno 35 mld, qui si assiste al declino del servizio sanitario nazionale”

E’ quanto è tornato a denunciare il Consigliere della Regione Lazio, e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato che, come ha dimostrato nei panni di Assessore regionale nell’ambito dell’emergenza pandemica da Covid, di Sanità ne mastica abbastanza.

“Di fronte a ciò – tiene infatti a rimarcare – sono assolutamente insufficienti le risposte del Governo. Serve coraggio e lungimiranza”.

Eppure, ha poi concluso D’Amato, “In Francia il nuovo governo decide di investire 35 miliardi nei prossimi anni, qui si assiste al declino del servizio sanitario nazionale”.

