Sanità, Cinquepalmi (ENPAM): “Con ‘Tech2doc’ innovazione tecnologica e salute digitale per medici e odontoiatri”

“Abbiamo concepito e realizzato la piattaforma come un punto unico di accesso a un mondo di contenuti autorevoli di tipo formativo e informativo sulla frontiera avanzata dell’innovazione e delle tecnologie nel campo della salute. Un insieme selezionato di contenuti che i medici e gli odontoiatri possono utilizzare attingendo a questa piattaforma come se fosse una fonte di conoscenze ed esperienze. Per far questo la piattaforma contiene una moltitudine molto vasta ed eterogenea di contenuti: si va da contenuti di tipo video che possono essere video interviste o video webinar. Ci sono poi delle sezioni che fungono più da supporto strumentale andando a raccogliere, selezionare e recensire le principali soluzioni di salute digitale già oggi disponibili. E’ presente poi anche un’attività molto rilevante sul tema delle news, perché sappiamo quanto è problematico oggi essere soggetti a un sovraccarico informativo che spesso genera non informazione ma rumore e quindi distanza da tematiche come queste: in questa distanza si crea anche spazio per il problema crescente delle fake news, quindi vogliamo creare un luogo dove vengono raccolte informazioni provenienti da fonti autorevoli nazionali e internazionali e sulla base di questo selezionare quelle più utili per l’utilizzo della salute digitale nella pratica clinica. E’ anche questo un obiettivo della piattaforma che abbiamo l’idea di lanciare, ma per renderla viva ed evolutiva nel tempo il contributo che tutti gli iscritti e futuri della Grotta forma daranno attraverso l’interazione della piattaforma ci consentirà di portare questo questo strumento sempre più vicino e sempre più in grado a rispondere alle esigenze pratiche della classe medica e odontoiatrica”. Lo ha detto Luca Cinquepalmi, Direttore Futuro e Innovazione della Fondazione ENPAM, a margine della presentazione del progetto ‘Tech2doc’ , offerto gratuitamente a tutti i medici e odontoiatri iscritti, costruito per fare formazione e informazione sui temi dell’innovazione e nuove tecnologie a supporto della pratica medica