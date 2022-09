(Adnkronos) – “In Place nasce da un bisogno. Sono una terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e durante il primo lockdown mi sono resa conto che lavorando a distanza non esisteva nulla ideato specificamente per i bambini. Studiando ci siamo resi conto che la teleriabilitazione nelle grandi realtà come l’Australia e l’America esiste da tempo. Per cui abbiamo iniziato a sviluppare questa piattaforma”.