Sanità, è morto Giuseppe Profiti: il manager calabrese aveva 62 anni

(Adnkronos) – E’ morto oggi all’età di 62 anni Giuseppe Profiti, il manager della sanità voluto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto come commissario straordinario di Azienda Zero, il centro per le politiche di intervento della sanità calabrese.

“Sono sgomento per una notizia atroce e improvvisa – ha annunciato il governatore Occhiuto – : Giuseppe Profiti non c’è più. Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico – sottolinea Occhiuto -, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi. Sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria è un giorno di lutto”, conclude Occhiuto.