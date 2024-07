Sanità Lazio – D’Amato (Azione): “Non solo non mi taccio, ma denuncio l’immobilismo del governatore Rocca” 

Sanità Lazio – D’Amato (Azione): “Non solo non mi taccio, ma denuncio...

“Di fronte alle denunce dei sindacati dei medici, Rocca mostra il suo volto arrogante. Non solo non ‘taccio’ ma denuncio l’immobilismo delle politiche sanitarie. Asl commissariate e una situazione in calo nei livelli essenziali di assistenza.

La denuncia odierna dei sindacati medici arriva dopo le prese di posizione di altri professionisti sanitari a partire dai medici di medicina generale e dei farmacisti, e Rocca dovrebbe tenerne conto. Non accetto lezioni da chi è stato a libro paga della sanità privata“.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Welfare di Azione, Alessio D’Amato (nella foto).

Max