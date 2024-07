Sanità Lazio – Monito di D’Amato (Az): “L’allarme lanciato dal sindacati dei medici è reale, è una grave anomalia il numero delle Asl commissariate”

“L’allarme lanciato oggi dalle principali sigle sindacali mediche è reale e raccoglie il forte disagio degli operatori sanitari. La narrazione finora fatta da Rocca dello scaricabarile si è sciolta come neve al sole”.

Sanità Lazio, Asl commissariate, D’Amato (Az): “Tutto ciò senza alcuna motivazione legittima, se non quella di un controllo politico sulle autonomie aziendali”

E’ quanto denuncia Alessio D’Amato, Consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Welfare di Azione, il quale tiene a rimarcare che “A distanza di ormai diciassette mesi dall’insediamento del Presidente Rocca, il Sistema Sanitario Regionale è di fatto completamente commissariato, tutto ciò senza alcuna motivazione legittima, se non quella di un controllo politico sulle autonomie aziendali”.

Sanità Lazio, Asl commissariate, D’Amato (Az): “La legge nazionale prevede che il commissariamento possa durare al massimo novanta giorni e solamente per cause straordinarie”

Eppure, tiene ancora a sottolineare il politico di Azione, “La legge nazionale prevede che il commissariamento possa durare al massimo novanta giorni e solamente per cause straordinarie, e tutto questo non trova riscontro nelle motivazioni adottate per i commissariamenti”.

Invece, fa notare l’esperto ex assessore alla Salute della Regione Lazio, “Tutte le ASL sono commissariate da oltre un anno, nel più totale sprezzo delle regole generali, a grave discapito del servizio e della qualità dell’assistenza fornita ai cittadini, con un’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in forte calo“.

Max