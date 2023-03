Sanità Roma, Raggi (M5S): “Bene Rocca su riapertura Forlanini e San Giacomo, da sempre noi ci siamo”

“Apprendo con piacere che è volontà del neo Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, riaprire il San Giacomo e il Forlanini, ex Ospedali storici di Roma. Si tratta di presidi pubblici fondamentali sul territorio.

Personalmente, durante la mia sindacatura, mi sono esposta molto circa entrambe le strutture, chiedendo più volte alla precedente Presidenza regionale ed all’allora Ministro della Salute Speranza di procedere alla loro riapertura.

Soprattutto durante la pandemia, è stato chiaro come la carenza di nosocomi abbia determinato una ulteriore difficoltà nella presa in carico dei pazienti. E, a questo proposito, ricordiamo che il Forlanini nacque proprio per il trattamento e la cura delle affezioni respiratorie. Ricordo che in occasione della mia visita, in piena emergenza Covid, all’interno della struttura – con il supporto di Professori e medici, veri pilastri, tra cui il Prof. Puglisi e il Prof. Martelli – abbiamo potuto constatarne, purtroppo, l’evidente fatiscenza e lo stato di abbandono, con ancora la presenza, quanto meno nel padiglione centrale, dell’impianto di erogazione dell’ossigeno a parete.

Speriamo sia definitivamente abbandonato quel progetto che prevedeva di utilizzare il Forlanini come casa delle ONG e si possa, invece, tornare a parlare di ristrutturazione e giusta destinazione alla sanità pubblica.

Anche per quanto riguarda il San Giacomo – sempre con il Prof. Martelli, con il Dott. Fabio Biferali e con la famiglia Salviati – ne abbiamo chiesto a gran voce la riapertura e la parziale riconversione, proprio come prevedeva il legato testamentario dei Salviati. Ed è stata, poi, necessaria la sentenza della Corte di Cassazione recentemente uscita per dare loro ragione, sancendo che la chiusura dell’ospedale – risalente al 2008 e confermata dalla successiva giunta di sinistra – doveva essere revocata, riportando la struttura alla vocazione originaria…

Insomma, su questa giusta battaglia per rafforzare la sanità pubblica e riconsegnare ai cittadini queste fondamentali realtà, da sempre noi ci siamo!”

Così, in una nota, Virginia Raggi, Consigliera Capitolina M5S ed ex Sindaca di Roma

Max