Sanità, Scotti: ‘Maggiori risorse da Governo per supporto a medici di base’

(Adnkronos) – “La partnership pubblico-privato vede nella medicina generale la sua realizzazione più efficiente ed efficace all’interno del Ssn – rimarca – attraverso il meccanismo del convenzionamento che permette alla dirigenza sanitaria pubblica di programmare gli obiettivi di salute e assegnarne la realizzazione ai medici, liberi professionisti, in autonoma organizzazione. L’evoluzione della medicina generale in associazioni tra medici sempre più ampie ed articolate, porta alla realizzazione di forme societarie private con finalità etica e senza fine di lucro, per le quali Fimmg chiede l’investimento di risorse da parte del governo per garantire la presenza di personale di studio a supporto delle attività dei medici orientate ai temi della prevenzione e dell’assistenza al cronico”.