Sanità, Valerii (Censis): “Da Rapporto messaggio forte: non basta gestire sistema attraverso leva finanziaria”

(Adnkronos) – “Dal Rapporto viene fuori un messaggio molto forte indirizzato ai decisori politico-istituzionali: veniamo da un recente passato in cui avevamo creduto di poter gestire i problemi della sanità con la leva finanziaria sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda. Nel primo caso con tagli, spending review e piani di rientro dei deficit regionali. Nel secondo, invece, ricorrendo alle polizze sanitarie complementari. Oggi sappiamo che questo non basta per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Abbiamo bisogno di strumenti nuovi per immaginare il sistema sanitario come un unico sistema di soggetti pubblici e privati che possono dare il loro contributo cominciando dalla ricerca, dalle sperimentazioni e dalle soluzioni intelligenti dal punto di vista organizzativo che mettono al centro il paziente”. Così il Direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii, a margine dell’evento del Centro Studi Investimenti Sociali e di Janssen Italia dal titolo “The Italian Health Day – I cantieri per la sanità del futuro” tenutosi a Roma.