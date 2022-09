(Adnkronos) – “Abbiamo avuto modo di sperimentare la piattaforma In Place già nel periodo Covid e poi nei tempi successivi. Abbiamo verificato come sia semplice da utilizzare e molto flessibile e adattabile alle esigenze di ciascun bambino. In termini di risultati è assolutamente paragonabile al trattamento in presenza. Sembra uno strumento molto promettente”.