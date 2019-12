Sanremo 2020, Amadeus: dieci vallette, Fiorello, Tiziano Ferro, Georgina Rodriguez di Cristiano Ronaldo, rumors e rivelazioni

Sanremo 2020 si avvicina e se ne sta parlando sempre con piu insistenza: potrebbero esserci dieci vallette per Amadeus. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Sanremo 2020 è sempre piú vicino ormai tutti puntano a guardare cosa fará Amadeus. Ebbene, il direttore artistico della settantesima edizione della manifestazione ha iniziato a dare qualche conferma e qualche indizio.

Quali? E´ presto detto. Ecco le anticipazioni su Sanremo 2020.

Sanremo 2020, Amadeus anticipazioni: dieci vallette, Fiorello, Tiziano Ferro, Georgina Rodriguez di Cristiano Ronaldo, Vanessa Incontrada

Sará un festival diviso tra tradizione e novitá. Infatti il conduttore ha confermato che ogni sera avrà al suo fianco donne diverse e per la prima volta, cha ammesso come siano davvero ancora in corso delle trattative per avere Tiziano Ferro sul palco.

In un primo momento, a Il Corriere, Amadeus ha anche aperto alla chance di avere Fiorello per qualche sera.

“Ci siamo ripromessi di parlarci tra pochi giorni, dopo la fine del suo impegno con RaiPlay. Lui non è solo un ospite, oltre a essere un fenomenale showman per me è come un fratello: io gli consegno la copia delle chiavi dell’Ariston e lui potrà entrare e uscire dal palco quando vuole, per questo mi auguro che ci sia per più sere. La sua imprevedibilità è il valore aggiunto di questo Festival“.

Aggiornamento ore 7,04

Amadeus si é lasciato andare anche ad altre anticipazioni sul suo festival di SanRemo, puntando in particolar modo sulla possibilitá di far arrivare all´Ariston Tiziano Ferro: “Ci stiamo ragionando, stiamo facendo della valutazioni.

Amadeus ha chiarito che i suoi inviti sono stati rivolti a chi ha “qualcosa da dire, un vissuto da raccontare“. E sono confermati altri big: sul palco anche Jovanotti e, pare, Zucchero (“Mi piacerebbe, è un grandissimo artista“, ha detto Amadeus.)

aggiornamento ore 10.07

Il direttore artistico ha infine confermato rumors sulle donne che avrá accanto, e che saranno sempre diverse sera dopo sera.

“Ho sempre detto che immagino un Sanremo imprevedibile e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione. Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente. Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna“.

Amadeus ha voluto poi chiarire il concetto. “Non è dieci ragazze per me; non c’è un beato tra le donne… Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento. Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo sei criticabile: c’è sempre qualcuno che ti dice che la potevi fare meglio e in maniera diversa“.

Altre indiscrezioni, infine, parlano di ex conduttrici di Sanremo Antonella Clerici e Simona Ventura, nella fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez e in Vanessa Incontrada delle possibili spalle.

aggiornamento 12,32