Sanremo 2020, chi è Giordana Angi: età e vita sentimentale della cantante di Latina

Sanremo 2020 è iniziato come meglio non si poteva. Spettacolo, ascolti alle stelle e una sana dose di show che ha reso l’edizione di Amadeus una tra le più viste degli ultimi anni. Merito anche dei cantanti in gara. Dopo l’esordio è tempo per gli altri big di esibirsi con i loro brani, che promettono scintille.

Tra i concorrenti in gara nella seconda serata di Sanremo 2020 c’è anche Giordana Angi, cantante resa celebre dalla vittoria dell’ultima edizione di Amici, fortunata trasmissione condotta da Maria De Filippi, ma nota al mondo musicale già da diversi anni. Conosciamo quindi meglio Giordana, la cantante che da Latina è arrivata fino all’Ariston.

Giordana Angi: altezza, età e rumors

Giordana Angi prima di diventare la vincitrice di Amici 18, aveva preso parte a Sanremo Giovani, per poi iniziare una collaborazione artistica con Tiziano Ferro. È stata anche la coautrice del brano che Nina Zilli ha portato all’ultima edizione di Sanremo. Dopo le fortunate collaborazioni artistiche Giordana si è messa in proprio entrando ad Amici e diventando la vincitrice finale.

Giordana Angi è nata a Latina nel 1994, ha 26 anni e torna Sanremo come big dopo essere passata per Sanremo Giovani. La vincitrice di Amici 18 ha dimostrato nel percorso della scuola ideata da Maria De Filippi un carattere forte e deciso, che le ha permesso di arrivare in finale e trionfare.

A Sanremo 2020 porterà la canzone ‘Come mia madre’ e alla kermesse sonora si è preparata in un modo insolito: “Studiando letteratura italiana! Ho un esame all’università appena prima dell’inizio”, aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. In molti si chiedono quale sia l’orientamento sessuale della cantante, che a domanda precisa ha risposto: “Continuano a chiedermelo, vuol dire che c’è un problema”.