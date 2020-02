Sanremo 2020, dati social prima serata: oltre 455 mila tweet, la performance di Achille Lauro la più commentata

Sanremo 2020 da record anche sui social network. Ad annunciarlo i dati diffusi da TIM Data Room che ha raccontato la 70esima edizione del Festival di Sanremo attraverso i Big Data. Secondo i dati social rilasciati dall’azienda, infatti, nel corso della prima serata del Festival condotto da Amadeus sono stati prodotti quasi 455 mila tweet con l’hashtag #Sanremo2020. Dalle ore 20:30 alle 3:00 di martedì 4 febbraio le conversazioni totali sul Festival di Sanremo 2020 sono state oltre 533 mila.

Gli hashtag di Sanremo più utilizzati dai telespettatori nel corso della prima giornata di Festival sono stati #Sanremo70, #AchilleLauro, #Sanremo20, #FestivalDiSanremo, #RulaJebreal, #Sanremo, #TizianoFerro, #Amadeus, #tvtalk e #dilettaleotta.

Sanremo 2020: l’esibizione di Achille Lauro conquista Twitter

L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con l’hashtag #Sanremo2020 è stato tra le 22:17 e le 22:18 durante la performance di Achille Lauro, si parla di circa 5.000 tweet in un minuto. Tra gli artisti più commentati su Twitter dagli utenti troviamo Achille Lauro, Rita Pavone, Diodato e Elodie. Tra le nuove proposte, invece, l’artista più menzionato è il gruppo Eugenio in Via Di Gioia. Le parole più cercate su Google dagli Stati Uniti, in relazione al Festival di Sanremo 2020, sono: Diletta Leotta, Tiziano Ferro e Achille Lauro.