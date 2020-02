Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello torna sulle polemiche: ecco cosa ha detto sul tema e su Valentino Rossi

Non c’è solo entusiasmo per gli ascolti record della Kermesse nel corso della conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2020 condotto Amadeus. Perchè, all’interno dell’incontro con la stampa per presentare la penultima puntata del Festival 2020, c’è spazio anche per le note polemiche relative alla controversa fase di Amadeus sulle donne.

Ci è tornata su, sollecitata dalla stampa, la co-conduttrice Francesca Sofia Novello che ha voluto dire la sua sulle polemiche e anche su Valentino Rossi. Ecco cosa ha detto.

Sanremo, Francesca Sofia Novello su femminismo e Valentino Rossi

Prima di lei però c’è spazio per la polemica Ferro-Fiorello. Amadeus prova a fare chiarezza: “Non c’è veramente nessun problema. Era una battuta infelice detta all’1 di notte che ha fatto si che qualcuno potesse prenderla come vera. In realtà non esiste tra loro, c’è un fantastico rapporto.”, dice.

“Vorrei difendere il senso di amicizia e di rispetto di questo Festival. Tiziano si è immediatamente scusato perché ha capito che poteva diventare una polemica la cosa. Tutto è finito, ma in realtà non è nemmeno iniziato”., corrobora poi.

Francesca Sofia Novello, però diventa poi la vera star della conferenza quando si tratta di tornare sul tema del femminismo. La Novello è chiara sul tema, e parla limpidamente delle sue colleghe femminili.

“La polemica delle femministe (relativa al famoso ‘passo indietro’) credo sia stato un attacco non troppo giusto.”, sintetizza, prima di ripartire. “Tante donne sono state le prime a bullizzare a fare del maschilismo nei mie confronti. Rula invece mi ha detto ‘te ne devi fregare’ e la ringrazio per questo. Lei è una donna che sta dalla parte delle donne”.

Poi sottolinea di aver apprezzato Paolo Palumbo. “Il mio messaggio? Sono giovane, mi sento in soggezione a dare un messaggio. Dico che bisogna credere nei propri sogni. Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”.

Francesca Sofia Novello, naturalmente, viene poi sollecitata sul suo compagno Valentino Rossi e sul suo momento complicato professionalmente parlando. “Starò sempre vicina a Valentino in qualsiasi decisione”, in riferimento al futuro sportivo del motociclista.