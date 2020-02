Sanremo 2020, il programma della prima serata oggi martedì 4 Febbraio, cantanti, ospiti ed esibizioni

Ci siamo: sta per partire Sanremo 2020 e naturalmente tutti gli occhi son puntati verso Amadeus, verso i cantanti, e verso il contesto sanremese in generale. Che cosa ci aspetta? Quali saranno le conferme, le sorprese, e le novità in gioco?

Ecco tutto quel che c’è da sapere circa il programma delle 5 serate, tra i vari cantanti, ospiti ed esibizioni a cui assisteremo. Siete pronti? Allacciate le cinture, si parte per Sanremo.

Sanremo 2020, il programma delle 5 serate: ecco chi si esibisce e quando

Ecco quindi il tanto asseto momento: parte il Festival e possiamo dunque analizzare nel dettaglio il programma di Sanremo 2020 passando, serata per serata, al dettaglio minuzioso tutto ciò che riguarda la kermesse.

Quali saranno le scalette? Quando si esibiranno i cantanti? Quando vedremo ognuna delle vallette di Amadeus? Ecco tutte le risposte.

Il via è per stasera: Sanremo 2020 è al varo e Amadeus proverà a seguire i successi di Carlo Conti e Claudio Baglioni mettendosi alle spalle forse fin troppe polemiche preventive. Cosa ha pensato per il Festival numero 20 il conduttore televisivo?

Il Festival numero 70 della storia è stato presentato da Amadeus così in conferenza: “Siamo obbligati con piacere a celebrare il passato, ma sempre con uno sguardo all’oggi ed al domani. Ho pensato ad un Festival imprevedibile con tanti amici che mi aiuteranno, quali Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro. Fiorello nemmeno io so che farà, sapete tutti quanto sia esplosivo”.

aggiornamento ore 00.49

Quando al programma, ecco servita la scaletta giorno per giorno del 70° festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si parte questa sera Martedì 4 febbraio: ecco subito 12 big. Si esibiranno:

Achille Lauro,

Anastasio,

Bugo e Morgan,

Diodato, Elodie,

Irene Grandi,

Raphael Gualazzi,

Marco Masini,

Rita Pavone,

Riki,

Vibrazioni

Alberto Urso.

A loro si aggiungeranno le nuove proposte: Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.

Chi saranno gli ospiti? Per la prima serata tra i super ospiti è previsto un altro capitolo della saga della reunion tra Al Bano e Romina.

Poi ci saranno dei mostri sacri del cinema italiano come Pierfrancesco Favino (che presentò con Baglioni un festival due anni fa ottenendo grandi consensi), Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, che lanceranno il film di Gabriele Muccino ‘Gli Anni più belli”. E’ probabile che si accennerà anche qualcosa sul nuovo brano di Baglioni che dà il titolo al film e ne è colonna sonora, citando così l’ultimo conduttore e direttore artistico di Sanremo.

Emma invece canterà anche un brano del suo ultimo album ‘Fortuna’ oltre ad un medley dei suoi successi.

Chi affiancherà invece Amadeus nella prima serata? Ebbene, doppia bellezza al suo fianco, perchè vedremo Diletta Leotta e Rula Jebreal. Previsto anche un intervento di Gessica Notaro.

aggiornamento ore 10.18