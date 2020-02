Sanremo 2020, il programma della terza serata mercoledì 6 Febbraio: cantanti in gara, superospiti, conduttrici accanto a Amadeus

Se martedì sarà il cruciale debutto di Sanremo 2020 e invece la serata di mercoledì quella, forse, basilare per capire come reggerà Amadeus l’onda d’urto del debutto, degli ascolti, delle chiacchiere e delle eventuali polemiche, invece la terza serata del Festival di Sanremo arrivato alla edizione numero 70, potrebbe essere erroneamente vista quella più semplice. Ma non è così.

Di solito, anzi, è la più scivolosa: perchè quella di mezzo, quella in cui tutti i cantanti arrivano dopo essersi già esibiti e lo stesso vale per i nuovi volti. Cosa fare, cosa inventarsi? E’ in genere la serata più particolare, quella in cui le novità e le sperimentazioni si sprecano.

Cosa avrà previsto Amadeus? Al di là delle prove dei cantanti in gara, tra big e giovani cosa ha in mente il conduttore e direttore artistico del Festival per giovedì?

Ecco il quadro della terza serata in programma tra le 5 totali. Chi si esibirà tra i vari cantanti? Quali gli ospiti? Quale la formula per la terza serata del festival?

Sanremo 2020, il programma della terza serata mercoledì 6 Febbraio: cantanti in gara, superospiti, conduttrici

Il Festival di Sanremo 2020 giovedì prevede la serata dei duetti e delle cover. In base alla scaletta, ecco cosa c’è da aspettarsi.

Nella serata di Giovedì 6 febbraio, quella appunto come detto dedicata a duetti con le cover di vecchi, grandi successi, ci saranno dei mix molto intriganti. Quali? Eccoli:

Elodie e Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini e Myss Keta

Raphael Gualazzi e Simona Molinari

Alberto Urso ed Ornella Vanoni

Marco Masini ed Arisa

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi

Michele Zarrillo e Fausto Leali

Rita Pavone ed Amedeo Minghi

Tosca e Silvia Perez Cruz

Achille Lauro ed Annalisa

Bugo e Morgan

Irene Grandi e Bobo Rondelli

Le vibrazioni e Canova

Levante con Francesca Michelin e Francesco Mandelli

aggiornamento ore 2.00

Nel corso della serata, si ricorda inoltre la straordinaria presenza di Tiziano Ferro il quale si dedicherà un duetto con Massimo Ranieri e poi con Fiorello.

Chi saranno le co-conduttrici? Accanto ad Amadeus ci sarà lady CR7, ovvero Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Nelle serate precedenti invece: mercoledì, Amadeus sarà con le telegiornaliste del Tg1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, e Sabrina Salerno. Al debutto, invece Amadeus avrà accanto Diletta Leotta e Rula Jebreal.

E poi, un super ospite planerario: Roberto Benigni. Completano il cast degli ospiti Lewis Capaldi e Mika.

aggiornamento ore 6.19

Questi invece, i dettagli circa il tipo di duetto ed esibizione dei vari cantanti nella serata di Giovedi. Eccoli:

Anastasio canta da solo Spalle al muro;

Piero Pelù invece esegue Cuore matto di Little Tony;

Elodie esegue Adesso tu con Aeham Ahmad;

Elettra Lamborghini canta Non succederà più con Myss Keta;

Giordana Angi interpreta La nevicata del ’56 di Mia Martini.

Diodato invece esegue 24 mila baci di Celentano;

Raphael Gualazzi farà E se domani, con Simona Molinari;

Francesco Gabbani – L’italiano di Totò Cutugno;

Alberto Urso esegue La voce del silenzio, con Ornella Vanoni;

Marco Masini canta Vacanze romane, con Arisa;

Enrico Nigiotti interpreta Ti regalerò una rosa, con Simone Cristicchi;

Michele Zarrillo invece cantaDeborah, con Fausto Leali;

Rita Pavone invece canta 1950, con Amedeo Minghi;

Tosca canta Piazza grande, con Silvia Perez Cruz;

Achille Lauro si lancia in Gli uomini non cambiano, con Annalisa;

Bugo e Morgan invece eseguono Canzone per te;

Irene Grandi farà La musica è finita, con Bobo Rondelli;

Le Vibrazioni porteranno sul palco Un’emozione da poco, con i Canova;

Levante canta Si può dare di più, con Francesca Michielin e Maria Antonietta;

Junior Cally canta Vado al massimo, con i Viito;

Paolo Jannacci esegue Se me lo dicevi prima, con Francesco Mandelli;

Pinguini Tattici Nucleari invece, impegnati in un medley: Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica più fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce;

Rancore esegue Luce, con Dardust e La rappresentante di lista;

Riki invece canta L’edera, con Ana Mena.

aggiornamento ore 10.52