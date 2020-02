Sanremo 2020, la classifica provvisoria alla terza giornata: ecco chi è in testa

Come hanno potuto vedere in tempo reale i telespettatori (piuttosto coraggiosi in verità, e stoici) che hanno saputo resistere al sonno delle ‘ore piccole’ arrivando alla fine della lunga Terza Serata di Sanremo, ci sono state delle importanti indicazioni, a fine puntata, circa la situazione in classifica.

Dunque la domanda è: com’è la classifica provvisoria di Sanremo 2020 dopo le prime tre serate? Ecco cosa è successo, chi è in testa e chi è deluso.

Sanremo 2020, la classifica provvisoria alla terza giornata: cambi di regolamento

Quest’anno il regolamento è differente in alcune parti quanto alla classifica. Rispetto agli altri anni, contano anche le cover. Anche le prestazioni nei duetti e nelle cover, giudicate dagli orchestrali, ha il suo peso nella classifica.

Pertanto ecco la classifica provvisoria dei ventiquattro Big riferita alla terza serata del Festival di Sanremo 2020. Come detto a stabilire la graduatoria è la giuria dell’Orchestra.

In questo senso, per i professori d’orchestra, la miglior esibizione della serata è stata quella di Tosca. Va chiarito subito il concetto generale, però.

Le percentuali di voto della terza serata si sommano a quelle dei precedenti giorni: di conseguenze verrà svelata la classifica complessiva dopo i primi tre giorni di Festival e, solo Sabato si fare la somma totale per capire chi vincerà.

Eccola, dunque, a classifica totale di Sanremo 2020, relativa della terza serata quella delle covere e dei duetti:

Tosca

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Anastasio

Diodato

Le Vibrazioni

Paolo Jannacci

Francesco Gabbani

Rancore

Marco Masini

Raphael Gualazzi

Enrico Nigiotti

Rita Pavone

Irene Grandi

Michele Zarrillo

Achille Lauro

Levante

Giordana Angi

Elodie

Alberto Urso

Junior Cally

Riki

Elettra Lamborghini

Bugo e Morgan

Tutto verrà sancito definitivamente, dunque, nella serata finale del Festival di Sanremo 2020 che tra l’altro oltre al titolo di campione assegnerà altri titoli come: Premio della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale.

Emozioni anche legati agli ospiti della finale di Sanremo 2020, perchè all’Ariston la sera dell’8 febbraio a parte Tiziano Ferro e Fiorello ci sarà il cast del film La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro.

Stasera, al Festival di Sanremo 2020 invece, nella serata dei verdetti per i ‘giovani’, tra gli ospiti ecco Dua Lipa con Johnny Dorelli dopo quelli di Giovedì, ovvero Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Mika,

