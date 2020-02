Sanremo 2020, perché Fiorello non c’è stasera? Ecco cos’è successo

Perché Fiorello non c’è stasera sul palco del teatro Ariston di Sanremo? È questa la domande che si stanno chiedendo numerosi utenti su Twitter sotto l’hashtag #Sanremo 2020. A rispondere al quesito è lo stesso showman che tramite le Instagram Stories ha mostrato la sua giornata a distanza dall’Ariston di Sanremo.

Perché stasera non c’è Fiorello a Sanremo 2020?

Dopo le prime due serate sul palco al fianco di Amadeus, infatti, sembra proprio che oggi Fiore ha deciso di prendersi una giornata di pausa per poi tornare al Festival per le serata di venerdì e sabato sera.

Dopo il battibecco con Tiziano Ferro che su Twitter ha polemizzato contro gli interventi di Fiorello (a suo dire troppo lunghi), nonostante il passo indietro del cantante di Latina che ha inviato una lettera al conduttore per scusarsi della battuta, sembra che Rosario Fiorello per questa sera abbia preferito riposarsi, a distanza dai riflettori. Nella giornata di giovedì 6 febbraio Fiorello ha giocato a tennis con Jannik Sinner, come testimoniano le Storie sul suo profilo Instagram ufficiale.

In conferenza stampa, inoltre, Fiorello ha annunciato che non tornerà più al Festival di Sanremo come ospite: “Lo posso garantire, col Festival, da ospite, ho chiuso. Potrei tornare solo in gara, con una canzone: ho tanti amici come Jovanotti o Giuliano Sangiorgi in grado di scrivere un brano per me. Mi piace cantare. Anzi, ora canto persino meglio di quando ero giovane. E poi se andassi in gara, salirei sul palco per due minuti e finirebbe lì”