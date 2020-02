Sanremo 2020, record ascolti e share Festival: 8° nella classifica di tutti i tempi e da quando esiste l’auditel

In pochi ci credevano, in diversi ci speravano, e forse nemmeno lui, Amadeus, quando ha detto sì a Sanremo sognava di fare tanto. Eppure è successo. Il suo Sanremo è un successo.

Amadeus, con il Festival 2020 ha battuto tutta una serie di record ed ha raggranellato dei dati di ascolto e di share a dir poco formidabili. Quanto ha fatto?

E di quale record stiamo parlando? Ecco chiarito tutto.

Sanremo 2020, record share nei Festival: 8° nella classifica di tutti i tempi e da quando esiste l’auditel. Battuto Baglioni

A Sanremo 2020 è arrivato un dato record pazzesco in termini di share nei Festival: infatti Amadeus con la sua 70° edizione non solo ha battuto Claudio Baglioni con i suoi pur elevatissimi ascolti nei due anni precedenti. Ma ha messo dietro tutti, o quasi.

Almeno stando al terzo millennio Amadeus è record man. Di più: dati alla mano il suo Festival è 8° nella classifica di tutti i tempi e da quando esiste l’auditel. Cioè?

Cioè, facendo una stime di tutti i Festival, da quando esiste il rilevamento degli ascolti, è numero 8 nella classifica all time.

Dati alla mano, basti vedere come è andata nella serata del Giovedì, quella delle cover, quella che in tanti temono, fin troppo magari, perchè è considerata tra le più fiacche. Ebbene come è andata a Amadeus?

Nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio 2020, su Rai1 Sanremo Start ha conquistato 9.836.000 spettatori pari al 54.5% di share. Dati pazzeschi, che si sommano ai dati di ascolto della seconda serata e, ovvio, della prima serata che erano stati formidabili.

Ma è forse proprio nella terza che numeri alla mano Amadeus si è superato.

Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.23 alle 23.47 – ha ottenuto 13.533.000 spettatori con il 53.62%, la seconda parte – dalle 23.51 all’1.59 – ha raccolto 5.636.000 spettatori con il 57.17%

Quanto alla classifica all time, si può evincere in questa seguente tabella il dato eloquente.

Nello specifico Amadeus e il suo Sanremo sono ottavi: una posizione che vale considerando i Festival da quanto esiste il rivelamento auditel, da quanto cioè si contano gli ascolti.

Per chiarire: nella seguente tabella, la prima riga indica l’edizione del festival, la seconda l’anno in cui andò in onda, la terza, invece, il dato di Share.

37ª 1987 67,5% 40ª 1990 64,59% 39ª 1989 61,51% 45ª 1995 60,47% 42ª 1992 56,04% 47ª 1997 55,55% 38ª 1988 54,69% 70° 2020 54,5% 49ª 1999 53,94% 44ª 1994 52,18% 68ª 2018 51,6%

