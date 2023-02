Sanremo 2023, Amadeus: “Blanco? Ha chiamato e chiesto scusa”

(Adnkronos) – “Blanco mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, chiede scusa. Riccardo lo conosco, è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato, lo sa lui per primo”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa commentando l’episodio di cui si è reso protagonista ieri Blanco sul palco di Sanremo 2023. “Non lo voglio scusare perché lui è consapevole”, ha aggiunto il conduttore, “ha chiesto di essere perdonato. Non gli vorrei buttare la croce addosso, vorrei accettare le sue scuse in serenità”

Amadeus ha spiegato che la performance del calcio ai fiori era, in parte, era prevista. “Era previsto che lui desse un calcio alle rose, mi era stato detto che poteva coricarsi, rotolarsi, fare qualcosa di particolare, ne ero a conoscenza”, spiega Amadeus. “Stando lì dietro non ho percepito il suo problema tecnico, ho visto che c’era un’esagerazione rispetto alle prove e che non era più il finale previsto ma che c’era qualcosa che non andava. Poi ho capito che c’erano problemi di audio”.

Il conduttore ha poi cercato di minimizzare: “Ho chiesto a lui quando ci sono problemi tecnici, alzate mani io mi fermo, può capitare che qualcosa non funzioni”. “Non me la sento di dire che Blanco non deve più far parte del festival o di punirlo -ha aggiunto il conduttore- Quella rabbia di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni l’ha scatenata ma non per mancare di rispetto al festival”.