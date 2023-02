Sanremo 2023, Amadeus: “Serata di ieri nella storia, ma non mi esalto”

(Adnkronos) – “Sono molto felice ma non mi esalto. Il viaggio è lungo. Continuiamo a lavorare sul festival”. Amadeus commenta all’insegna dell’understatement i risultati d’ascolto della prima serata di Sanremo 2023, con uno share mai così alto dal 1995. “Gli ascolti sono molto importanti per l’azienda e gli investitori ma io non lavoro pensando sempre a questo. Io penso ai giovani e il dato dell’ascolto dei giovani mi inorgoglisce”. Ma il conduttore e direttore artistico sottolinea un altro motivo di grande orgoglio: “I primi 15 minuti della serata di ieri con il presidente Mattarella e Benigni rimarranno nella storia non solo del festival”.

Infine, Amadeus sottolinea: “Quando uno fa un risultato del genere, è perché ha un’azienda che glielo permette. Voglio ringraziare tutti i colleghi Rai che si impegnano a parlare del festival. Ringrazio chi ci precede e chi è venuto dopo di noi, ‘Viva Rai2’, con un risultato eccezionale di oltre il 60%”.