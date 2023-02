Sanremo 2023, Blanco spacca tutto e si giustifica: “Non mi sentivo la voce”

(Adnkronos) – “Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce. Mi sono divertito comunque”. Così Blanco ha cercato di giustificare il gesto sul palco di Sanremo 2023. Il cantante, durante l’esibizione del suo brano ‘L’isola delle rose’ ha iniziato a distruggere gli arredi floreali sul palco, suscitando i fischi e le proteste del pubblico.

“Li dovevo spaccare comunque”, ha spiegato Blanco che poi ha aggiunto: “Visto che non andava la voce ho cercato di divertirmi, perché la musica è la musica, bisogna divertirsi, la cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono delle volte che le cose non vanno bene, in questo caso non si sentiva la voce. Se si può rifare la faccio volentieri”.

Amadeus ha dapprima provato a farlo ricantare, poi la decisione: “Non ci sono le condizioni per poterlo farlo esibire di nuovo”.