Sanremo 2023, Chiara Ferragni: “Vestirò Dior e Schiaparelli”

(Adnkronos) – “Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo!”. Lo comunica Chiara Ferragni nelle sue stories di Instagram, rivelando così quali sono gli stilisti che la vestiranno nelle due serate (quella iniziale e quella finale) sanremesi. La blogger aveva lanciato nel corso della giornata un ‘sondaggio’ per far indovinare i fan su quali sarebbero stati i marchi che l’avrebbero accompagnata sul palco dell’Ariston.