Sanremo 2023, Fedez e Luis Sal in città con ‘Muschio Selvaggio’

Fedez e Luis Sal sbarcheranno a Sanremo 2023 proponendo dalla città dei Fiori ‘Muschio Selvaggio’, il fortunato podcast dedicato a temi di cultura e società, tra i più ascoltati in Italia. Ma la trasferta del ‘Muschio’ in Riviera sarà visibile dal 7 all’11 febbraio in esclusiva sulla Rai: su Rai2, con una striscia quotidiana preserale di 15 minuti dalle 18.45 alle 19, e in versione più ampia su RaiPlay e RaiPlay Sound.

“E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a Sanremo?”, aveva scritto sabato Fedez su Twitter, scatenando una ridda di indiscrezioni. Compresa quella di Dagospia che ne aveva subito annunciato lo sbarco sulla seconda rete. D’altronde, dopo l’arrivo di Fiorello, quello di Fedez (seppure con una finestra temporale molto ridotta), “si inserisce perfettamente nel nuovo posizionamento della seconda rete”, sottolineano all’Adnkronos da Viale Mazzini. “L’operazione che porterà ‘Muschio Selvaggio’ per una settimana in esclusiva su Rai2 e RaiPlay è nata davvero pochissimi giorni fa ed è ancora in parte da definire ma già il fatto che personaggi come Fedez e Luis Sal, seguiti da un pubblico che va dai giovanissimi ai sessantenni, possano approdare su Rai2 è il segno di una nuova illuminazione della rete. L’altro aspetto importante è l’ottica sempre più crossmediale con cui si muove la Rai e che ci permetterà, grazie al lavoro in stretto raccordo con RaiPlay, di raggiungere un pubblico più ampio che predilige una fruizione on demand di audiovisivo”, aggiungono fonti Rai ben informate.

Con questa novità, il coinvolgimento dei Ferragnez nel festival diventa sempre più intenso: oltre alla coconduzione di Chiara Ferragni nella serata di apertura e chiusura del Festival, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, Fedez è stato infatti annunciato anche come uno degli artisti che si esibirà dal ‘palco sull’acqua’ del festival, quello a bordo della nave Costa Smeralda, insieme a Salmo, Guè e Takagi & Ketra.