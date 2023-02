Sanremo 2023, Fedez: “Io e Chiara in case separate al festival”

(Adnkronos) – “Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla”. Durante una diretta su Instagram, Fedez, in partenza da Milano per Sanremo, ha confermato le indiscrezioni sulla separazione festivaliera dei Ferragnez (anticipata nei giorni scorsi dall’Adnkronos).

Fedez ha anche promesso per domani la rivelazione del nome del “grande escluso dal festival” che sarà con lui e Luis Sal alla conduzione degli speciali da Sanremo del ‘Mucchio Selvaggio’, in onda dal 7 all’11 febbraio alle 18.45 su Rai2 e dalle 19 su RaiPlay. Di fronte ai fan che indicavano Beppe Vessicchio nei commenti, Fedez ha ammesso: “Mi sa che avete già indovinato”. Quanto all’approdo sul servizio pubblico, Fedez ha concluso sorridendo: “Speriamo di non combinare guai”.

Parlando del suo intervento al festival dalla nave Costa Smeralda ha infine rivelato: “Ho preparato un freestyle prodotto da Salmo che canterò a Sanremo. Posso solo dire che è tosto. Tosto”.