Sanremo 2023, Fiorello ‘svela’ lettera Zelensky: “Vi libererò da Amadeus”

(Adnkronos) – Fiorello ‘svela’ nella puntata mattutina di Viva Rai2 la lettera di Zelensky a Sanremo 2023: una lettera in cui il presidente ucraino invoca la pace e promette al popolo italiano di liberarlo dal “pericoloso” conduttore e direttore artistico del festival. “Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese”. E continua: “Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano”, legge Fiorello.

Che dopo poco si collega con Fedez (che oggi debutterà alle 18.40 su Rai2 per gli speciali dal festival di ‘Muschio Selvaggio’): “Ieri mia moglie ha voluto vedermi ma non perché le mancavo ma per farmi la lista delle cose che non devo fare”. In primis, nessuno spoiler. “Posso solo dire che indosserà un abito molto particolare. Di più non posso dire sennò mi fai divorziare, Fiorello”, ha detto il rapper.

Il finale della puntata è per un rapimento di Fiorello da parte di cantanti e attori (Negramaro e Valerio Mastandrea, tra gli altri) che rispondono agli ordini di Amadeus. “Portatemelo a Sanremo”, è il diktat del direttore artistico del Festival. “To be continued”, finisce la puntata. Ma il rapimento di Fiorello sembra accreditare le voci di un possibile arrivo di Fiorello all’Ariston per la finale del festival. Lo showman, infatti, da stasera e fino a venerdì sarà impegnato negli speciali di ‘Viva Rai2… Viva Sanremo! Di Notte’, in onda su Rai1 dopo il festival. Ma il sabato il programma non sarà in onda né al mattino né la notte.