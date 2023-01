Sanremo 2023, i Pooh ospiti del festival – Video

(Adnkronos) – L’annuncio dei Pooh a Sanremo 2023, Jovanotti live in via Asiago, l’intervista del ‘Belvo’ a Matteo Renzi e un nuovo jingle della trasmissione scritto da Ultimo. Super puntata per il ritorno di Fiorello con Viva Rai2 dopo la pausa festiva.

I Pooh saranno ospiti di Sanremo 2023 con un tributo alla loro storia e a Stefano D’Orazio, il batterista della band scomparso nel 2020. Con loro su palco salirà anche Riccardo Fogli. Dopo l’annuncio di Amadeus in collegamento da Milano, la notizia è stata festeggiata da Fiorello e Jovanotti con un mash up tra ‘Tanta voglia di lei’ e ‘Serenata rap’.

Non è mancata una battuta sul compleanno di Giorgia Meloni: “Dalla torta è uscito Dante Alighieri”, ha scherzato Fiorello e poi ha aggiunto: “Secondo me Dante non è né di destra né di sinistra ma dei 5 Stelle perché mette tutti all’inferno”.

Fiorello è poi tornato nei panni del Belvo per intervistare Matteo Renzi: “A 8 anni sfidò il parroco fondando Parrocchia Viva”, lo ha presentato Fiorello. Che poi gli ha rivolto diverse domande nello stile del ‘Belvo’: Ponte Vecchio o Autogrill? “Ponte Vecchio”. Pd? “Ei fu”, è stata la chiosa di Renzi.