Sanremo 2023, Osho: “Fedez? Si è buttato su antifascismo per recuperare scivolone Orlandi”

(Adnkronos) – “Fedez? Non immaginavo che la buttasse sulla politica, soprattutto parlando di quella vicenda ancora di Bignami travestito da nazista, che è una cosa trita e ritrita e sviscerata ampiamente. Io penso che siccome ha fatto quello scivolone sulla vicenda di Emanuela Orlandi, per recuperare consensi si è buttato sull’antifascismo, che è sempre il tema utile per risalire coi consensi”. Non la manda a dire Federico Palmaroli ‘Osho’, commentando con l’Adnkronos la performance di Fedez di ieri sera al festival di Sanremo. “Non so quanti ne abbia recuperati e quanto potesse davvero fare una cosa simile in Rai che sa un po’ di propaganda, e comunque non se ne sentiva il bisogno”, scandisce Palmaroli.

Sul festival, del quale è stato ospite a Casa Sanremo, il vignettista esprime il suo punto di vista: “Io non sono uno che si guarda il festival tutti gli anni -dice con franchezza- Quest’anno mi ha entusiasmato la vicenda Blanco perché mi ha dato spunto per creare”. Il momento più entusiasmante? “Quello dei Pooh -dice con sicurezza Osho- Mi sono reso conto che invitare gli anziani è sempre utile perché è un traino rispetto a tutto il carrozzone. Facendo una metafora culinaria, che adesso va molto di moda, c’è stata ‘una rivisitazione della tradizione’ ed è stato rivisitato il semolino”.

Per quanto riguarda la competizione canora, “Mengoni è un come il Napoli in questo campionato, c’è lui e poi dietro c’è un po’ il vuoto, stacca parecchio tutto gli altri perché la sua canzone è veramente bella”. Sui temi portati sul palco dell’Ariston “quello della Ferragni fondamentalmente era un selfie, non mi è piaciuto, ha parlato solo della sua vicenda personale e francamente non so cosa possa aver aggiunto al festival, la Fagnani invece ha parlato di un tema decisamente più interessante”. Infine il ‘pericolo’ anarchici: “Forse sono lì per contestare gli Articolo 31, visto che appena c’è un articolo loro lo contestano -ironizza Palmaroli- Ma credo comunque che sarà molto difficile per loro trovare un posto dove posizionarsi, per le vie di Sanremo è impossibile camminare. Se fossi in loro gli direi ‘ragà, trovate un altro luogo e un altro momento, che nun ce so’ le condizioni, dove annate?”.