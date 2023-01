Sanremo 2023, Zelensky in collegamento a serata finale del Festival

(Adnkronos) – Prima a Porta a porta poi a Sanremo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato a Kiev un’intervista a Bruno Vespa, che andrà in onda martedì 17. Intervenendo a Domenica In, Vespa ha rivelato che Zelensky gli ha chiesto di poter essere ospite al Festival di Sanremo 2023. Il giornalista ha chiamato Amadeus, che ha confermato che il presidente ucraino si collegherà in video con la kermesse a febbraio.

“Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro Presidente la aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo”, ha detto Vespa in collegamento con Mara Venier.