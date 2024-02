Sanremo 2024, Al Bano: “Io in prima fila con trattore? Solo se viene anche Fiorello”

(Adnkronos) – Al Bano Carrisi non scenderà in piazza a Sanremo 2024 insieme agli agricoltori per evitare che la sua partecipazione venga strumentalizzata. E’ quanto chiarisce lo stesso Al Bano all’Adnkronos dopo che Amadeus, in conferenza stampa, rispondendo all’appello rivoltogli dagli agricoltori per poter portare le ragioni della protesta sul palco di Sanremo ha affermato che ”se vengono i trattori, li faccio salire sul palco”. E alla battuta di Fiorello che ha aggiunto: “Lo sai sì, chi sarà il primo della fila? Al Bano”, il cantante risponde ironicamente: ”Facciamo cosi, se ci viene lui ci vengo anche io”.

”Come già avevo detto mentalmente e spiritualmente sono al cento per cento con gli agricoltori – sottolinea – ma non voglio approfittare della mia notorietà, non voglio che una manifestazione così importante passi in secondo piano. E’ un fatto troppo importante che condivido in pieno, non farò l’errore di scendere in piazza con il trattore anche se amo il mio trattore – racconta Al Bano – Da ragazzino lo amavo più delle automobili. Sono dalla parte degli agricoltori e conosco perfettamente le loro ragioni, non ci vado proprio per dare vigore a questa sacrosanta manifestazione”, conclude.

(di Alisa Toaff)