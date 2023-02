Sanremo 2024, Amadeus da Fiorello gioca su spoiler: “Festival si farà all’Ariston”

(Adnkronos) – L’anticipazione promessa da Amadeus a Fiorello per Sanremo 2024 era una burla. “Il festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del festival di Sanremo 2024”, ha detto il direttore artistico e conduttore del festival, già incaricato anche per l’edizione 2024, nel video trasmesso durante ‘Viva Rai2’ e registrato nei camerini dei ‘Soliti Ignoti’. Dopo il video Fiorello e Fabrizio Biggio si sono collegati in videochiamata con Amadeus, ancora nel letto e divertito. “Tutti a chiamarmi ieri: cosa dirai domani? Posso darvi anche altre anticipazioni nei prossimi giorni”, ha scherzato.

Prima di Sanremo, Fiorello si era occupato, nella sua ‘rassegna stampa’ della guerra in Ucraina e della trasferta a Kiev di Giorgia Meloni: “Putin ci fa passare delle giornate tranquille”, ha detto Fiorello. “La Meloni era talmente tesa che sudava vodka”, ha aggiunto. Prima di raccontare i passatempi del presidente del Consiglio nel lungo viaggio in treno che l’ha portata dalla Polonia in Ucraina: “In treno ha giocato a ‘Indovina chi se ne va?’ con le fototessere dei dirigenti Rai”.