Sanremo 2024 – Dopo la prevedibile ‘Top Five’ dei media, stasera 15 gli artisti in gara. Attesi Travolta, Allevi, Gassman, e gli agricoltori

Sanremo – Premesso il successo di ascolti (del quale parliamo in un altro articolo), questa prima serata della 74ima edizione della gara, in termini di ‘prevedibilità’ rispetto alle performance degli artisti succedutisi sul palco, anche stavolta ha rispettato le previsioni. Intanto, al di la di quelle che poi sono le scelte che ciascuno di noi propone in base ai propri gusti musicali (per esempio, chi scrive avrebbe gradito nella prima classifica provvisoria, anche le presenze di Ghali, Ricchi e Poveri e de Il Volo), non sorprende nemmeno la cinquina votata dalla Sala stampa (stasera tocca alle Radio ed al Televoto) dove, ‘giustamente’, per ‘domare una volta tanto le giovani di successo provenienti dai talent’, sebbene stavolta non in gara con un pezzo straordinario, è stato però giusto l’omaggio alla Bertè, indomita leonessa dell’Ariston.

Benissimo poi il secondo posto di Angelina Mango – seriamente candidata alla vittoria con ‘La noia’ – seguita, al terzo posto dalla ‘solita filastrocca’ ben cantata e, soprattutto, ‘raffigurata’, da Annalisa (‘Sinceramente’).

Quindi, a dimostrare che le canzoni vincenti delle precedenti edizioni non state frutto di ‘mode fortune’, ecco le conferme, al quarto pst di Diodato (‘Ti Muovi’), e di Mahmood al quinti (‘Tuta Gold’).

Infine, anche qui come da tradizione, anche se non presente tra i primi cinque più graditi della serata dai media, in virtù di una carriera puntualmente impostata sulla continuità e l’impegno, per Fiorella Mannoia non mancheranno sicuramente i riconoscimenti collaterali (critica, carriera, test, arragiament, ecc.), che ormai da anni ‘tappando’ così diversi buchi!

Sanremo 2024 – Stasera sarà Giorgia, accanto ad Amadeus, a condurre la seconda serata, che vedrà esibirsi sul palco dell’Ariston ‘soltanto’ 15 artisti. Ospiti attesissimi sul palco, John Travolta e Giovanni Allevi

Dunque, Amadeus sarà affiancato da Giorgia, che in conferenza stampa ha affermato: “Non importa quante volte torni, età ed esperienza. E’ sempre un palco che ha una magia e mette addosso senso di responsabilità. La mia storia è iniziata su questo palco, ultima la partecipazione dell’anno scorso, e per questo abuserò della parola emozione. Tornare qui – ha continuato la cantante capitolina – è un po’ come rendere conto al pubblico di quello fatto fin qui e vorrei far fare bella figura ad Amadeus“. Quindi, congedandosi commenta i ascolti record di ieri sera scherzando: “Con questi risultati qua se non vado uguale è colpa mia. Marco Mengoni è stato fantastico“.

Sanremo 2024 – Ospiti speciali, il grande Giovanni Allevi, l’evergreen John Travolta, ed Alessandro Gassman, pronto a promuovere il ‘suo Califano’

In attesa di applaudire gli ospiti speciali, il grande Giovanni Allevi, l’evergreen John Travolta, ed Alessandro Gassman, pronto a promuovere il ‘suo Califano’, che andrà in onda nella prossima settimana, sempre sulla Rete ammiraglia.

Ed eccoci finalmente alla scaletta di questa seconda che, come detto, prevede l’esibizione di 15 cantanti, che saranno ‘introdotti’ sulle tavole dell’Ariston da un collega che oggi non si esibirà tuttavia, ha precisato Amadeus, “Questa novità permetterà ai presentatori di uscire sul ritornello della propria canzone. Domani, nella terza serata, succederà lo stesso“.

Sanremo 2024 – Ecco la scaletta delle esibizioni di questa sera, con l’ordine di ingresso dei 15 cantanti, che saranno accompagnati e presentati dai loro colleghi

Fred De Palma (presentato da Ghali); Renga-Nek (presentati da La Sad); Alfa (presentato da Mr Rain); Dargen D’Amico (presentato da Diodato); Il Volo (presentato da Rose Villain); Gazzelle (presentato da BNKR44); Emma (presentata da I Santi Francesi); Mahmood (presentato da Alessandra Amoroso); BigMama (presentata da Il Tre); The Kolors (presentati da Angelina Mango); Geolier (presentato da Fiorella Mannoia); Loredana Bertè (presentata da Sangiovanni); Annalisa (presentata da Maninni); Irama (presentato dai Ricchi e Poveri); e Clara (presentata dai Negramaro).

Sanremo 2024 – Stasera arrivano i trattori: una delegazione formata da quattro giovani agricoltori chiederà ad Amadeus di poter illustrare sul palco i motivi della loro mobilitazione

Infine, sempre stasera, è in arrivo una colonna di trattori (si parla di 15) nella cittadina ligure. A quanto sembra – per altro ben accetti da Amadeus – una delegazione composta da quattro giovani agricoltori del movimento ‘Riscatto Agricolo’ (Alessandra Oldoni di Bergamo, Giulia Goglio di Lodi, Andrea Pedrotti di Brescia e Fabio Pizzaris di Cagliari), bandiera italiana in spalla, chiederà di poter illustrare le motivazioni che hanno dato luogo alla loro, legittima, e disperata protesta.

Max Tamanti